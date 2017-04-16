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Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, referandum için İzmir'de sandık başına gitti.

16.04.2017 - 10:32
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Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Sabahın erken saatlerinde özel uçağıyla İzmir'e gelen Başbakan Yıldırım, oyunu Menderes'teki okulda kullandı.

"OYUMUZU VERDİK, VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Oyunu kullandıktan sonra basın açıklama yapan Yıldırım, şunları söyledi: "Evet değerli arkadaşlar, güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlarımız huzur içerisinde medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Akşam sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır, milletimizin verdiği karar en güzel karardır."

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

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