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Başbakan Yıldırım: Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar avucunu yalasın

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da katıldığı bir temel atma töreninde konuştu.

04.11.2017 - 14:23
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Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da katıldığı Kemaliye-Dutluca Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDE NE İMKAN VARSA SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Temel Atma Töreninde yaptığı konuşmada, "Vatanın, milletin birliği, beraberliği, kardeşliği için elimizde ne imkan varsa evelallah sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu millet asla ve asla ne FETÖ'cülere ne bölücülere ne de DEAŞ'çılara fırsat vermeyecek." dedi.

Başbakan Yıldırım: Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar avucunu yalasın

"BİZİM ONLARA LAF YETİŞTİRECEK ZAMANIMIZ YOK"

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Yıldırım, "Bizim onlara laf yetiştirecek zamanımız yok. Gece gündüz çalışacağız. Daha fazla insanımızın yüzünü güldüreceğiz. Sizlerin ayağının taşa dokunmaması için her türlü hizmeti yapacağız.

"ÇIKMIŞLAR; TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİYORLAR"

Çıkmışlar, Türkiye'yi şikayet ediyorlar. 'Türkiye'de güvenlik yok' diyorlar. Bir insan memleketini şikayet eder mi? Yazık günah... Bu memleket hepimizin. Burada sevinçte de kederde de bir olacağız, iri olacağız birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

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