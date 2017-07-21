Başbakan Yıldırım'a Almanya krizi soruldu

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ege'de meydana gelen depremle ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Can kaybı yok, 354 yaralı var" ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERİN ZARAR GÖRMESİ...

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krize de değinen Başbakan, iki ülkenin ezeli stratekik ortak olduğunu ifade ederek, "İlişkilerin zarar görmesinin kimseye yararı yok. Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var." dedi.

"3,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ VAR"

Başbakan, Almanya ile gerilen ilişkilerle ilgili, şunları söyledi: "Almanya Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır. 1. Dünya Savaşı'nda aynı safta yer aldık. İç siyasetten kaynaklanan gerginlik olabilir. İlişkilerin zarar görmesinin kimseye yararı yok. Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var. Onlar iki ülke arasındaki ilişkilerin teminatı niteliğindedir."