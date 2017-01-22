Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım'ın anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabulünün ardından Meclis'te basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı teşekkür konuşması basınla paylaşıldı.

MHP lideri Bahçeli ile MHP'li milletvekillerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Yıldırım, şunları söyledi:

SENARYO YAZANLAR BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

“Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum.

RAHMETLİ TÜRKEŞ İLE NECMETTİN ERBAKAN DA BU SİSTEMİ SAVUNDU

Rahmetli Türkeş bu sistemi istedi, rahmetli hocamız Necmettin Erbakan da bu sistemi savundu.

BAHÇELİ DESTEK VERDİ, YANIMIZDA OLDU

Danışman, koruma, hizmetli, çaycı, garson, bilumum çalışanlara teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın her bir ferdine buradan selamlarımı gönderiyorum. Onlara da gönülleriyle bizimle beraber oldukları için teşekkür ediyorum. Anayasa Komisyonumuzun Başkanına ve üyelerine teşekkür ediyorum. Bu tarihi anın inşasına büyük katkı sağlayan MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye, MHP milletvekillerine ve MHP teşkilatına teşekkür ediyorum"