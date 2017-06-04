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Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Hükümetin gündeminde bedelli askerlikle ilgili bir konu yok" dedi.

04.06.2017 - 11:06
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  2. Gündem
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği iftarda, Ramazan ayının millete, İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında zaman zaman gündeme gelen bedelli askerlik tartışmalarına da değindi. Bedelli askerlik son olarak, Başbakan Yıldırım ile BBP lideri Mustafa Destici arasında geçen konuşmada Destici tarafından gündeme getirilmişti.

"ŞU AN GÜNDEMİMİZDE BEDELLİYLE İLGİLİ BİR KONU YOK"

"Programımızda, hükümetin gündeminde 'bedelli'yle ilgili bir konu yok" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Çünkü şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz. Bütün yoğunluğumuzu, ağırlığımızı bu konuya vermiş durumdayız" dedi.

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

* Diğer yandan gümdemi değerlendiren Başbakan Yıldırım, açıklamasından şunları da söyledi:

(Helikopterde engel tanıma sistemi) Milli Savunma Bakanı'na 'Gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin' dedim. Bu tip acil alımlara güvenlik gerekçesiyle muafiyet uygulayacağız ve doğrudan temin cihetine giderek bunu alacaklar. Bu konuda gerekli talimatları verdik.

- Kabine değişikliği konuşulmaz, bir gün bakarsınız değişmiş.

- (Zeytinlik sahalarla ilgili düzenleme) Artık zeytinlik yapma imkanı yoksa orada, sanayinin ihtiyacı olan alanı kullanma imkanı veriliyor, belirli şartların sağlanması durumunda, kurulun uygun görmesi durumunda. Bunu 'Zeytin alanları imara açılıyor.' gibi bir takdim ediyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Bir algı oluşturulmaya çalışılıyor, bu yanlış.

- (Rakka operasyonu) 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece, daha önce planlanan Rakka operasyonu başlatıldı. Bu konuda ABD, gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde yaptı.

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