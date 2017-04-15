Başbakan Yıldırım'dan birlik beraberlik mesajları

Referanduma 1 gün kala çalışmalarına ara vermeyen Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt'tan sonra Avcılar'da vatandaşlara hitap etti.

"BİZ DENİZE DÖKMEYİZ"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başbakan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tehditlerini de unutmadı.

Başbakan Yıldırım, "Biz denize dökmeyiz, biz yanaklarından öperiz merak etmesinler.





"KARDEŞLİK, BİRLİK, BERABERLİK"

Merak etmesinler, bizde düşmanlık yok, bizde nefret yok, bizde sevgi var, bizde kardeşlik var, bizde birlik ve beraberlik var.





15 yıl içerisinde darbeleri, tehditleri görüp şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık. Milletle beraber her türlü alçaklığın karşısında dimdik durduk evelallah." şeklinde konuştu.