Başbakan Yıldırım'ın Karabük konuşması

Referanduma 31 gün kala çalışmalarına devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Karabük'te binlerce vatandaşa hitap etti.

Sistem değişikliği nedeniyle yapılan eleştirilere cevap veren Başbakan, Ahmet Necdet Sezer döneminden bir örnek vererek CHP'nin çelişkisini ortaya çıkardı.

AYM'YE ÜNİVERSİTE ARKADAŞINI ATADI

Başbakan Yıldırım, "Bunların 'tarafsız' diye yere göre sığdıramadığı bir cumhurbaşkanı vardı. Ahmet Necdet Sezer. O zat cumhurbaşkanı olunca Anayasa Mahkemesi üyeliğine kimi atadı biliyor musunuz? Bir üniversiteden arkadaşını. Bitmedi.





CHP ÜYESİ ÇIKTI

O zat atandı, bir de baktık ki adam Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti üyesi. Bak bak bak tarafsız CHP'ye bak. Ama bunların eski alışkanlığı.

Başbakan: Sezer Anayasa Mahkemesi'ne arkadaşını aramıştı VİDEO





"TEK ADAM ARIYORSAN GEÇMİŞİNE BAK"

Tek parti döneminde her şey bunlardı, genel başkan da cumhurbaşkanı da parti başkanı da her şey. Tek adam arıyorsan geçmişine bak." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA O SÖZLERİ HATIRLATTI

Başbakan Yıldırım'ın açıklamlarından satır başları;

"Sen değil miydin terör örgütünün yandaş İMC televizyonunda 'Anayasa'nın ilk üç maddesi icap ederse değişir' diyen? Sayın Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sistemi ile Anayasa'nın 3 maddesi değişecek olsa siz dünden 'evet' derdiniz. Onun için hiç kimse heveslenmesin. Türkiye'nin üniter devlet yapısına, milleti ile ülkesi ile bağımsız bütünlüğüne göz diken kim varsa bu millet onun gözünü oyar. Hiç kimse merak etmesin.





15 YILDIR YALAN SÖYLÜYORLAR

Niye 'hayır' dediklerini bilmedikleri için milleti korkutmaya, aldatmaya devam ediyorlar. Şaşmıyoruz, biz bunları tanıyoruz. Bunlar 15 yıldır yalandan, dolandan, iftiradan başka bu millete hiçbir şey söylemediler. Adeta Karabük'ün Kardemir'i var, demir çelik fabrikası var, mavi alevi var, CHP de memleketin yalan fabrikası olmuş. Tek bildikleri, ürettikleri yalan, tezvirat."