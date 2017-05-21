Başbakan Yıldırım'ın kongre konuşması

Sözlerine "İşte özlenen beklenen an geldi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeniden aramızda. Hoşgeldin sayın Cumhurbaşkanım" ifadeleriyle başlayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"NE MUTLU BİZLERE Kİ ERDOĞAN'IN YOL ARKADAŞLARIYIZ"

"Ne mutlu bizlere ki aydınlık Türkiye'nin mimarı, kutlu yürüyüşün lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. AK Parti meşalesini ateşleyen, bu ışığı yakan değerli kurucular kurulu üyelerimiz, ülkemizin kalkınması ve büyümesi için saygın ülkeler arasında olmasını sağlayan bütün Meclis başkanlarım, Başbakanlar, Bakan arkadaşlarım, milletimizin temsilcisi olan çok değerli milletvekili arkadaşlarım, teşkilatlarımızın temsilcileri hepinize hoşgeldiniz diyorum.





"HEPİNİZ HOŞ GELDİNİZ"

Gençlik kollarımızın sevgili başkanları, mensupları sizler sayesinde AK Parti her daim genç kalacak. Sizlere de hoşgeldiniz diyorum. Bütün misafirlerimiz, siyasi partilerin değerli temsilcileri ayrıca kongremize gösterilen çok yoğun ilgi nedeniyle bizleri bu salon dışında izlemek zorunda kalan gönüldaşlarımız hepiniz hoşgeldiniz sefalar getirdiniz.

"AK PARTİ'DE KONGRE DEMEK, DAHA DA GÜÇLENMEK DEMEKTİR"

Partimizin 3. Olağanüstü Kongresi'nin başarılı geçmesini, ülkemize milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim kongremiz bayramdır, her kongre büyük Türkiye şölenidir. Ama bu sefer ayrı bir bayram ayrı bir şölen yaşıyoruz. Bu salonda yalnızca bir kongre yapmıyoruz. Değişimin lideriyle milletin partisini bir kez daha bir araya getiriyoruz. AK Parti'de kongre demek daha da güçlenmek demektir.

"KADERİN ÜZERİNDE BİR KADER VARDIR"

Memleket sevdasıyla yola çıktık, bu sevdayla yola devam ediyoruz. Kaderin üzerinde bir kader vardır. Bunu unuttular. AK Parti'nin neferleriyiz. İlkelerimizle var olduk. AK Parti herhangi bir siyasi parti değildir. Milletin partisidir.

AK Partili olmak kibirden uzak olup, tevazu sahibi olmaktır. Bundan sonra liderimizle el ele, millletimize daha büyük hizmetleri getireceğiz.

"BİZİM PARTİMİZDE MAKAM, MEVKİ DERDİ OLMAZ"

Bizim partimizde makam, mevki derdi olmaz. Partimiz milletin derdiyle dertlenir. AK Parti herhangi bir siyasi parti değildir. Milletin partisidir.

AK Parti 1071 yılında Alparslan ile Malazgirt'le başlayan, 1919'da Mustafa Kemal'le devam eden tarihi bir yolculuktur. AK Partili olmak ülkemizin şanlı tarihi ile övünmek, bugünlerden yarınları hayal etmektir. Bu kutlu yürüyüşe 2001 yılında kurucu liderimiz ile beraber çıktık.

"YARINIMIZ BUGÜNÜMÜZDEN DAHA GÜZEL OLACAK"

Geçen 16 yıl içerisinde AK Parti'mizde farklı sorumluluklar alarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Üstlendiğimiz görevlerde sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için canla başla gayret gösterdik. Bundan sonra lideirmizle sayın Cumhurbaşkanımızla el ele milletimize daha büyük hizmetleri yerine getireceğiz. 2023 hedefleri, 2053, 2071 vizyonu için bugünden yarını hazırlayacağız. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak.

"MİLLETÇE ZOR BİR YIL GEÇİRDİK"

Milletçe zor bir yıl geçirdik. Ülkemiz Kurtuluş Savaşı günlerinden bu yana ilk kez bu kadar hainin bir araya geldiği, oyunlar kurduğu bir dönem yaşadı. Ama hiç endişeniz olmasın bize bu oyunları sizlerle birlikte milletimizle birlikte bozduk. Bozmaya da devam edeceğiz. 15 Temmuz gibi karanlık bir geceyi bir işgal girişimini yaşadık. Asker kılığına girmiş gözü dönmüş teröristler milletimizin ödediği vergilerle alınan tanklar, helikopterlerle milletimizin üzerine bombalar yağdırdılar. Egemenliği milletten almak için TBMM'yi bombaladılar. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte milyonlar oldunuz meydanlara indiniz. Adeta bir gece içerisinde bir demokrasi destanı yazdınız.

"KAHRAMAN TÜRK MİLLETİ BİR KEZ DAHA 7 DÜVELE KENDİNİ GÖSTERDİ"

Kahraman Türk milleti bir kez daha 7 düvele kendini gösterdi. Tankların altına yatan kurşunlara göğsünü siper ettiniz. Ülkemizin önemli sorunlarının başında hala terör belası geliyor. Kimse terörle yaşamaya alışamaz, alıştırılamaz. Dünya üzerinde aynı anda en az 3 terör örgütü ile mücadele eden başka bir ülke yoktur. Terörle kol kola giren, teröre destek veren kim varsa er ya da geç kaybedecektir. Terörle mücadelemizi savunmayla değil taarruz anlayışı ile sürdürüyoruz. Millet için hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum"