Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Dürüst ol

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Yalova 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.

"ÖNCEKİ SÖYLEDİĞİNİ UNUTUYOR"

CHP liderinin İdlib operasyonuyla ilgili açıklamlarına değinen Başbakan, "Kemal Bey, bir konuşma yapıyor, diyor ki 'İdlib'e gitmek doğru bir karardır, onun için biz tezkereye de 'evet' dedik, destek olduk.' Konuşmanın bir bölümünde, önceki söylediğini unutuyor, 'İdlib'te eğer bir askerimiz şehit olursa bunun sorumlusu da Erdoğan'dır.' diyor.





"ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPACAKSIN, MİLLET BUNLARI YUTMAZ"

Yazık be kardeşim. Hem tezkereye 'evet' diyeceksin hem İdlib'e asker gitmesini destekleyeceksin, ondan sonra da asker üzerinden, şehitler üzerinden siyaset yapacaksın. Millet bunları yutmaz, dürüst olmak lazım. Özü sözü bir olan, gelecek vadeden, projeleriyle gelecek vadeden bir muhalefete Türkiye maalesef hasret kaldı. Onun için de AK Parti her seçimde rakibi olarak da yine kendisini buldu."