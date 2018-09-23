Başkan Erdoğan'dan MHP'nin af tekilini değerlendirdi

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"DEVLETE KARŞI İŞLENİYORSA AF YETKİSİ OLABİLİR"

Gazetecilerin MHP'nin af tekilfi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak şunları sölyedi: "Af konusu eğer bir af devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Bunu affedecek yetki mağdur, mazlumların ta kendisidir. Biz devlet olarak böyle bir yetkiyi kendimizde görmüyoruz.

Düşünün ki bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş, kardeşi öldürülmüş devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz. O yetki ancak o ailenin kendisine aittir. Bunun dışında parasal suçlar; hırsızlık şu bu. Affedebilir miyiz?

Tabii bu teklif Meclis'e gönderildiğine göre bunların üzerinde arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilecek adım varsa üzerinde durulur. "

Başkan Erdoğan, MHP'nin af tasarısının 164 bin kişiyi kapsadığı haberlerine ilişkin olarak, bu kadar sayıda kişinin devlete karşı suç işlemediğini dolayısıyla bu rakamın fazla olduğu yorumunda bulundu.