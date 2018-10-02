Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken partilerdeki hazırlıklar da devam ediyor.

AK Parti grup toplantısında, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, hazırlıkların sürdüğünü belirttiği konuşmasında "Kimse bize 'yakınımdır' diyerek adaylık teklifiyle gelmesin." uyarısında bulundu ve adaylıkta liyakatın önemli olduğunu söyledi.

"EHLİYET VE LİYAKAT ESASTIR"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Genel Merkezimizde mahalli idareler seçim hazırlıklarına başladık. Bu konuları ele alıyor ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Kimse bize 'şu kişi benim yakınımdır', 'bu kişi benim akrabamdır' diye aday teklifiyle gelmesin. Ehliyet ve liyakat esastır ve buna göre adımlarımızı atmakta da kararlıyız.

Gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Adayın da bir karşılığının olması lazım, sadece partinin karşılığına sığınan bir adaylık değil, aday da prim yapacak. Tuttuğunu koparacak, mütevazı olacak...

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması şartı ile AK Parti'nin kapıları herkese açıktır. Bu vasıftaki kimselerin partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz bulacağız."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları:

"DALGALANMA DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKIYORUZ"

"Yeni bütçe ile Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan dövizdeki dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, sanayicilerimizden, çalışanlarımızdan ricamız sabırlı olacaksınız.

"STOKLARA, STOKÇULARA FIRSAT VERMEYECEKSİNİZ"

Bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum: Stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız.

Faiz-kur-enflasyon saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. Hamd olsun ihracatta büyük bir rekor kırıldı. Yürütme ve yasama organları olarak ortaya koyacağımız kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz.





"MUHALEFETİ MİLLETİME HAVALE EDİYORUM"

Siyaset kurumu vakur bir duruş sergileyerek sürece olumlu katkı sağlamıştır. Ana muhalefet partisinin meseleyi ilgisi olmayan yerlere çekme gayretini milletime havale ediyorum, cevap verme gereği duymuyorum.

Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan, muhalefette kalan ve sürekli olarak ülkeye karalar çalan bir anlayıştan hiçbir şey olmaz. Benim milletim de bunlara iktidar koltuğu için yürü demiyor. Biz 2023'ten başlayarak 2053 hedeflerine ulaşmak için kan kusup kızılcık şerbeti içtik. Aslolan Türk milletinin menfaatleridir.

"MAHALLİ SEÇİMLER İÇİN İSTİŞARELERİMİZİ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden başarıyla çıktık. Mahalli idareler seçimlerinde de daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti mahalli idarelerdeki başarılı olan kadrolar tarafından kurulmuştur. Hazırlıklarımızı istişare ile yapıyoruz.

Bu yıl 27'ncisi yapacağımıza göre artık geleneksel diyeceğimiz istişare toplantımızı 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz. Kızılcahamam Kampımızda bu konuları konuşacağız. 24 Haziran seçimlerinden çıkardığımız dersler sonucunda kendimize en sağlıklı yol haritasını belirleyeceğiz.





"KİMSE YAKINIMDIR DİYE ADAY TEKLİFİYLE GELMESİN"

Genel Merkezimizde mahalli idareler seçim hazırlıklarına başladık. Bu konuları ele alıyor ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Kimse bize 'şu kişi benim yakınımdır', 'bu kişi benim akrabamdır' diye aday teklifiyle gelmesin. Ehliyet ve liyakat esastır ve buna göre adımlarımızı atmakta da kararlıyız.

Gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Adayın da bir karşılığının olması lazım, sadece partinin karşılığına sığınan bir adaylık değil, aday da prim yapacak. Tuttuğunu koparacak, mütevazı olacak...

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması şartı ile AK Parti'nin kapıları herkese açıktır. Bu vasıftaki kimselerin partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz bulacağız.

Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olamayız. Önce gönlüne gireceğiz, sonra oyunu isteyeceğiz!

AK PARTİ'NİN YIKILMASI

Tarih bizi öyle bir noktaya getirdi ki, ülkemizin kaderiyle partimizin kaderlerini birleştirdi. Allah korusun AK Parti'nin yıkılması, Türkiye için felaket olacaktır.

DIŞ POLİTİKA VE SURİYE

Büyük devlet olmak demek içeride ve dışarıda pek çok meseleyi aynı anda başarıyla yönetmek demektir. Türkiye içeride disiplin, değişim üzerine kurulu ekonomik programını uygularken, dışarıda da adımlar atmaya devam ediyor. Cenevre süreci derde derman olmadı, o yüzden Astana sürecini başlattık. Bu çalışmayla bir süreç oluştu. Soçi-Ankara-Tahran süreci devam etti. Ardından bir Soçi zirvesi de yaptık. İdlib'de kötü giden süreçte Soçi'de hamdolsun orada bir muhtırayla ateşkes süreci devam ediyor. İdlib çevresinde 12 gözlem noktası bize ait. 10 noktası da Rusya Federasyonu'nda, 6 gözlem noktası da İran'a ait. Bu muhtıra ile buraları güçlendiriyoruz. Buralarda sıkıntı yaşanmasın. Rejimin İdlib'i tehdidi konusunda Rusya, içeride de Türkiye olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz.

Bölgede masada olduğunuz sürece sözünüz var. Artık bütün savaşlarda alanda varsanız, masada varsanız sözünüz geçer. Onun için baştan itibaren dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Alana sürdüğümüz bir tezimizdir. Bunu da kabul ettireceğiz.

SMALLER GRUP

ABD "small grup" adı altında bir yapılanma yapıyor. Ben bir latife yaptım, ‘Biz de smaller grup yaparız’ dedim.

Bu toplantıyla hedefimiz yine bu bölgede masaya oturup ne yapacağımızın kararını verelim istiyoruz. Güvenli bölge oluşturma kararımız sayesinde hem büyük bir katlimanı hem de göç dalgasının önüne geçtik.

Kimle görüştüysem, 14 liderle dar kapsamlı görüşmeler yaptım; hepsi teşekkür, teşekkür, teşekkür. 3,5 milyonu biz burada bakıyoruz.

Bu 3,5 milyon dünyaya dağılsaydı halleri ne olacaktı hepsi biliyor. İdlib'deki imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyorum."