Başkan Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Erdoğan, İzmir'deki Papaz Brunson olayı ile ilgili izledikleri strateji nedeniyle ABD'li Bakanlara yaptırım uygulanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşama kadar sabrettik. Talimatı bu akşam veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarının mal varlıklarını donduruyoruz."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bir haftada 56 teröristi imha ettik. Onlar inlerine girecek. Biz onları inlerinde takip edeceğiz. Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldivenin içinde demir yumruğunu indireceğini çok iyi biliyor. Parlamanetoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirse gizlensinler. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Sırtlarını kime dayarlarsa dayansınlar. Alçaklardan katliamların hesabın muhakkak soracağız.





"DİĞER PARTİLERİN TOPLAM ÜYE SAYISINI GERİDE BIRAKTIK"

Kadınların siyasete katılımında AK Parti ile zirveye ulaşıldı. Diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bıraktık. Türkiye'de kadın kolları kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir. 2005 yılında yaptığımız kongre ile siyasi parti tarihimizde yeni bir dönemi başlattık. 53 kadın vekilimiz bulunuyor. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. Bunların 45'i teşkilatlarımızdan gelen arkadaşlarımızdır. Nereden nereye geldiğimizin açık ispatı.

15 Temmuz gecesi namlulara meydan okuyan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan ve yaralanan gazilerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyorum.

Al yazmalı Aybüke Öğretmeni, evlatlarını korumak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık Bedirhan bebeği ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi burada özellikle rahmetle anmak istiyorum.

"ONLARI İNLERİNDE TAKİP EDECEĞİZ"

Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Tüm şehitlerimizin hesabını sorduk, tek tek sormaya da devam edeceğiz. Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bu konuda durmak yok, onlar inlere girecek, biz onları inlerinde takip edeceğiz.

"TERÖRİSTLERİ KUTSAYANLAR DEVLETİMİZİN PENÇESİNDEN KURTULAMAYACAK"

Türkiye devleti çok büyük bir devlettir. Bu devlet kime demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesaplarını soracağız. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir.

Teröristleri kutsayanlar, terör örgütüne payandalık yapanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacak.

Er ya da geç katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk.

"ABD'NİN ATTIĞI ADIM STRATEJİK ORTAĞA YAKIŞMAYACAK BİR ADIMDIR"

Dış politikada son zamanlarda malum gelişmeleri sizler de takip ettiniz. ABD'nin özellikle son İzmir'deki Papaz Brunson olayı ile alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Türkiye hukukun gereği neyse onu yapacaktır.

Dün akşama kadar sabrettik. Talimatı bu akşam veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarının mal varlıklarını donduruyoruz."

Ayrıntılar geliyor...