Başkan Erdoğan Berlin'e geldi

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmi temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel saat ile 10.45 itibari ile JFK Uluslararası Havaalanı'ndan Almanya’ya hareket etti. Erdoğan, 13.40 itibariyle Berlin'e vardı.

3 GÜNLÜK RESMİ ZİYARET

Başkan Erdoğan, Berlin'de 3 günlük resmi ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan, yarın saat 10'da Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek.

MERKEL İLE BİR ARAYA GELECEK

Yarın 13.00'da Almanya Şanşölyesi Merkel ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Başkan Erdoğan, akşam 19.30'da ise Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın onuruna düzenlediği yemeğe katılacak.

GURBETÇİLER HAVALİMANINDA KARŞILADI

Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar Erdoğan'ı karşılamak üzere havalimanına geldi. Erdoğan'ı görenler büyük bir heyecanla ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak selamlaştılar.

Başkan Erdoğan Almanya'ya geldi VİDEO