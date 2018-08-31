Başkan Erdoğan Balıkesir'de cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kredi değerlendirme kuruluşlarının açıklamalarını, Batı'nın ekonomik tehditlerini eleştiren Başkan Erdoğan "Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var" diye konuştu:

"O DÜZENBAZLARI BIRAKIN"

"Bizi bölemeyecekler. Bu tehditlere sakın aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilemez. Biz bugüne kadar sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Dolarlarla bu milleti çöktüremezler. Batı’nın ekonomik tehditleri bizi sindiremez. Siz de dik durun. Biz size güveniyoruz. Onların doları varsa bizim de Allahımız var. Kredi derecelendirme kuruluşları şöyle demiş böyle demiş o sahtekârları bırakın. "

Erdoğan'dan kredi derece kuruluşlarına: Sahtekârlar VİDEO







Başkan Erdoğan'ın Balıkesir'de yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:

"YARIN BUGÜNDEN GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

"Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha güçlü olacağız.

Cuma'yı Zağnos Mehmet Paşa Camii'nde kıldık. Bu belde bu şehir Hasan Basri Çantay'ların şehri. Gönenmli Mehmet Efendi'nin şehri. Bu şehirde Zağnos Mehmet Paşa bu eseri inşa ve ihya etmiştir. Zağnos Mehmet Paşa Camii'nin başka bir özelliği var. Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti. Mehmet Akif Ersoy burada hutbe irad etti.

"BU MİLLET TEHDİTLERLE SİNDİRİLEMEZ"

Ben karşımda istiklal ve istikbal mücadelemizin insanlarını görüyorum. Bu kardeşinize verdiğiniz yüzde 50'den fazla destek için teşekkür ediyorum.

Mart seçimlerinde daha güçlü olarak yürümeye varız değil mi? Beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah.

Bizi bölemeyecekler. Bu tehditlere sakın aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilemez. Biz bugüne kadar sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Dolarlarla bu milleti çöktüremezler. Batı’nın ekonomik tehditleri bizi sindiremez. Siz de dik durun. Biz size güveniyoruz. Onların doları varsa bizim de Allahımız var. Kredi derecelendirme kuruluşları şöyle demiş böyle demiş o düzenbazları bırakın. "

Başkan Erdoğan: Bu millet tehditlerle sindirilemez VİDEO