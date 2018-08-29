Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin Ödül Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, son günlerdeki döviz saldırısına karşı açıklamalarda bulundu.

"TEHDİTLE ADIM ATTIRAMAZLAR"

Erdoğan şunları söyledi: "Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapısal sorunlarımız elbette mevcuttur. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. İhtiyaç duyulan tedbirleri alıyoruz. Kaynaklarımız seferber edilmiştir. Yurtdışındaki dostlarımız da çok ciddi kaynaklarla destek vermeye başladılar. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Bizi öyle tehditlerle ileri geri ifadelerle geri adım attıramazlar. Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Onlar bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz karakterimiz bu. Allah doğruların yardımcısıdır. Hedefsiz ülke pusulasız gemi gibidir, ne tarafa gideceğini bilemez."

Başkan Erdoğan: Bizi tehditlerle yıldıramazlar VİDEO



