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Başkan Erdoğan: Ekonomik dinamiklerimiz sağlamdır

Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik temelli olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj gönderdi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 14:32..
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Başkan Erdoğan: Ekonomik dinamiklerimiz sağlamdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İç siyasette olduğu gibi dış politikada da yoğun bir gündemin içinde olduk. Makamında oturan değil, koşan, koşturan, terleyen bir cumhurbaşkanı olmaya çalışıyoruz.

Yurtdışında da ülkemizin gücüne güç katmak için gayret sarf ediyoruz.

"DEMOKRASİMİZ 16 YILDA DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLECEK KONUMA GELDİ"

Demokrasimiz 16 yılda atlattığı badirelerle, tüm dünyada parmakla gösterilecek bir konuma gelmiştir. Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun, başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek olan temel faktör insandır. İnsanı dikkate almayan hiçbir sistem başarılı olamaz.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ KUŞATMA ALTINDADIR"

Türkiye birçok alanda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatma altındadır.

Gezi olayları ve 15 Temmuz'da yapılan saldırıların bir süre daha devam edeceği açıktır.

"BUNA MARUZ KALMAMIZIN SEBEBİ TAVİZSİZ BİR TUTUM TAKINMAMIZ"

Son yıllarda terörden ekonomik manipülasyonlara kadar bir dizi operasyona maruz kalmamızın nedeni, milli konularda tavizsiz bir tutum takınmamızdır.

Siyasetin yeniden vesayetin emrine girmesine izin vermedik, toplumsal çatışma senaryolarını milletimizle sırt sırta vererek engelledik.

"TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEDİK"

Terör örgütleri üzerinden kurulan oyunları kısa sürede deşifre edip önüne geçtik. Suriye'de DEAŞ'la mücadele adı altında etrafımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna müsaade etmedik.

"DÖVİZ KURUNDAKİ GELİŞMELER EKONOMİK TEMELLİ DEĞİL"

Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik hiçbir temelinin olmadığı, tamamen ülkemize yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı herkesin ortak tespitidir.

"BEN YAPTIM OLDU DİYEMEZ"

Dünya Ticaret Örgütü, atılan adımlara bakıldığında bu örgütün umdeleriyle yakından uzaktan bir alakası var mı? Ben yaptım oldu diyemez, istediğin kadar başkan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp, demir çeliğe vergi koydum diyemezsin, bir devamlılık söz konusudur. Ülkeler buna göre adımlarını atıyor, uluslararası ilişkilerde güven diye bir şey kalır mı?

Başkan Erdoğan'dan Trump'a: Ben yaptım oldu diyemez VİDEO

"ÇEŞİTLİ PLANLARIMIZ VAR"

Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, diğer taraftan ortağının ayaklarına kurşun sıkacaksın. Adımlarımızı attık, atmaya da devam edeceğiz. Çeşitli planlarımız var, kurun geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı gibi biz 'kur şöyle oldu, böyle oldu' demek suretiyle, battık bittik demeyiz, böyle bir şey yok.

"EKONOMİK DİNAMİKLERİMİZ SAĞLAMDIR"

Ekonomik dinamiklerimiz sağlamdır, yerindedir. Yerinde olmaya da devam edecektir.

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