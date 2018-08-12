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Başkan Erdoğan: Faiz tuzağına gelmeyiz

ABD'ye teslim olmayacağız mesajı veren Başkan Erdoğan, "Bugün bizi dolarla sınayanlara, yarın alternatif finans araçlarıyla cevabını veririz" dedi.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 17:40..
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Başkan Erdoğan: Faiz tuzağına gelmeyiz

Son günlerde ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş açmasıyla döviz kurlarında yüksek oranda değişimler meydana gelmişti.

Trabzon'da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye "Teslim olmayacağız" mesajı verdi.

"FAİZ BİR SÖMÜRÜ ARACIDIR"

Ardından konuşmasında faiz ile ilgili olarak, "Böyle bir ülkeye diz çöktüreceğini zannetmek ahmaklıktır. Bugün bizi dolarla sınayanlara, yarın alternatif finans araçlarıyla cevabını veririz. Faiz, bir sömürü aracıdır. Faiz tuzağına asla gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Faiz tuzağına gelmeyiz VİDEO

Başkan Erdoğan: Faiz tuzağına gelmeyiz

Başkan Erdoğan: Faiz tuzağına gelmeyiz

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