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Başkan Erdoğan: İdam Meclis'ten geçtiğinde onaylarım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Nurcan Karakaya ve Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenaze töreninde "İdam parlamentodan geçerse ben onaylarım" dedi.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 17:53..
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Başkan Erdoğan: İdam Meclis'ten geçtiğinde onaylarım

Dün Hakkari Yüksekova'da görevli Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'ya sürpriz yaparak ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya PKK'nın düzenlediği saldırı sonucunda şehit oldu.

ERDOĞAN'DAN İDAM AÇIKLAMASI

Şehitlerin bugün Sivas'ta düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, idam sloganlarına karşılık "İdam parlamentodan geçerse ben onaylarım." diye konuştu.

Başkan Erdoğan: İdam Meclis'ten geçtiğinde onaylarım VİDEO

Başkan Erdoğan: İdam Meclis'ten geçtiğinde onaylarım

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