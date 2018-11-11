Başkan Erdoğan ile Putin bir araya geldi

1 Semih Özsoy'dan Terim'e: Sözlerimizin arkasındayız Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, yaptığı açıklamada Fatih Terim'e göndermede bulundu ve "Kabadayılık yapanların kabadayılık yapmasının bir ayıbı yok da, kabadayı demenin mi bir ayıbı var?" dedi.

2 Valbuena kendine geldi Teknik Direktör Phillip Cocu'nun fazla forma şansı vermediği Mathieu Valbuena, Ervin Koeman'ın kendisini ilk 11'de görev vermesini iyi değerlendirdi ve son 3 maçta 2 gol 3 asistlik performansa ulaştı.

3 40. İstanbul Maratonu’nda 2 rekor birden kırıldı Başkan Mevlüt Uysal, “Asya’dan Avrupa’ya sağlıklı yarınlar için koştuk. İstanbul Maratonu dünyanın en iyi maratonu olacak. Bugün iki rekor kırıldı. İstanbulumuza hayırlı olsun” dedi.

4 Beşiktaş-Sivasspor - CANLI SKOR Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

5 Oyun parkında kuş avlayan 2 kişi, 9 yaşındaki çocuğu yaraladı Malatya’da silahla kuş avlayan 2 kişinin açtığı ateş sonucunda 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

6 El freni çekilmeden park edilen minibüs uçuruma düştü Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs, uçuruma düşüp bir evin duvarına çarptı.