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Başkan Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.

AA | 11.11.2018 - 19:17..
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Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

SAMİMİ SOHBET

Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen tören sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in samimi tavırları dikkati çekti.

Başkan Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Başkan Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Başkan Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Başkan Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Başkan Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Başkan Erdoğan ile Putin bir araya geldi

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