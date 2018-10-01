taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9744
Euro
6.9401
Altın
1191.12
Borsa
100347.48
Gram Altın
228.114

Başkan Erdoğan Meclis'e geldi

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Başkan Erdoğan, askeri törenle karşılandı.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 14:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Başkan Erdoğan Meclis'e geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Grup Başkanvekili Celal Adan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Şentop tarafından askeri törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan Meclis'e geldi

TÖREN BİRLİĞİ KITASINI SELAMLADI

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti. Erdoğan’ı TBMM şeref merdivenlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan Meclis'e geldi

İPEK ABA HEDİYE EDİLDİ

Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.

Daha sonra Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan, "Yeni dönemin ruhu birlikte çalışmayı, birlikte inşayı, birlikte başarmayı gerektiriyor. Gelin Türkiye'yi birlikte hedeflerine ulaştıralım. Gelin ekonomimizi birlikte büyütelim. Gelin milletimize birlikte hizmet edelim. Bu yöndeki gayretleriniz için şimdiden size teşekkür ediyorum." dedi

Başkan Erdoğan Meclis'e geldi

Başkan Erdoğan Meclis'e geldi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

351
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

76
Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

225
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

70
Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

129
Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

101
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM