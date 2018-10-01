Başkan Erdoğan Meclis'e geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Grup Başkanvekili Celal Adan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Şentop tarafından askeri törenle karşılandı.
TÖREN BİRLİĞİ KITASINI SELAMLADI
Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti. Erdoğan’ı TBMM şeref merdivenlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.
İPEK ABA HEDİYE EDİLDİ
Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.
Daha sonra Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.
Erdoğan, "Yeni dönemin ruhu birlikte çalışmayı, birlikte inşayı, birlikte başarmayı gerektiriyor. Gelin Türkiye'yi birlikte hedeflerine ulaştıralım. Gelin ekonomimizi birlikte büyütelim. Gelin milletimize birlikte hizmet edelim. Bu yöndeki gayretleriniz için şimdiden size teşekkür ediyorum." dedi