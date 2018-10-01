Başkan Erdoğan: Terör örgütlerinin tepesine bindik

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış konuşmasını yaptı.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği yerlerin kontrol altına alındığını söylerken, "Yeni hedefimiz Sincar. PKK buralarda yuvalanmaya çalışıyor. Ama buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Meclis'imizin ilk başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere rahmetle anıyorum. Bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce mevladan rahmet diliyorum.

Başkan Erdoğan: Yeni hedefimiz Münbiç VİDEO

"16 NİSAN BÜYÜK BİR DEVRİMİN ADIDIR"

16 Nisan halk oylaması yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz bir büyük reformun, devrimin adıdır. Siyaset mühendisliği hesaplarının ürünü olarak değil, tamamen tarihimizin akışı içinde halkımızın rızasıyla gelişen sürecin aşamalarını hep birlikte yaşadık.





"NE YAPARSAK YAPALIM VESAYETLERE ENGEL OLAMADIK"

Önce tek partili, ardından çok partili rejimleri denedik. Maalesef ne yaparsak yapalım darbelere, vesayetlere, krizlere engel olamadık. Bu arayışlar son dönemde de sürmüştür. Özellikle 2007 yılında yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi, artık yeni bir reformu kaçınılmaz hale getirmiştir.

"TUZAKLAR BU DEFA İŞE YARAMADI"

Geçmişten beri sıkça kurulan tuzaklar bu defa işe yaramadı. Milletimizin ve devletimizin dayanışmasıyla bugünlere geldik. Bizi zor durumda bırakmak isteyenler her defasında yükselişimizle karşılaştı.





"EKONOMİMİZİ ÇÖKERTMEYE ÇALIŞTILAR"

Terör örgütlerini kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar. Darbe girişimine yeltendiler. Gece yarısı operasyonlarıyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Ama bunların hiçbirini başaramadılar.

Yasamanın en yetkili ismi Cumhurbaşkanı'dır. Milli iradenin önünde engel oluşturan tüm vesayet mekanizmaları devre dışı kalmıştır. Milletimiz kime yetki verdiğini artık açık açık bilmektedir.

Ekonomimizi aldığımız önlemlerle hak ettiği pozisyona getiriyoruz.

"GELİN MİLLETİMİZE BİRLİKTE HİZMET EDELİM"

Cumhurbaşkanı'nın kanun teklifi sunma yetkisi yok. Bu yetki sadece sizde, TBMM'de. AK Parti sıralarında kardeşlerimiz, kanun teklifleriyle daha çok çalışacaktır. Diğer partiler de bize bu yolda destek olacak güçlenmemizi sağlayacaktır. Gelin milletimize birlikte hizmet edelim.

"YENİ HEDEFİMİZ SİNCAR"

Türkiye olarak PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği yerleri kontrolümüz altına aldık. Şimdi yeni hedefimiz Sincar. PKK buralarda yuvalanmaya çalışıyor. Ama buna izin vermeyeceğiz. Irak yönetiminin de mezhep idaresinden vazgeçmeli ve halkına kulak vermelidir.

"SURİYE'DE BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEPESİNE BİNDİK"

Suriye de ise durum daha vahimdir. 7 yıldır süren iç savaş 1 milyon Suriyeli hayatını kaybetti. Bunun yanında onlarca terör örgütü peyda oldu. Bunların hepsinin tepesine bindik, bineceğiz.

Suriye'den gelen göç dalgalarına mani olmak ve sivillerin huzurla yaşadığı topraklarında ikamet edebilmelerini sağlamak için var gücümüzler çalışıyoruz. Astana sürecini başlattık. Bu süreç rejim tarafından sabote edilince, Rusya ile İdlib konusunda anlaştık. Bu anlaşma tüm dünya tarafından takdir edildi. İdlib'de ülkemizin güvenliğini sağlamayı garanti ettiği bölgeye 60.000 Suriyeli geri dönmüştür. Bundan sonraki hedefimiz Münbiç ve civarını güvenli bir bölge haline getirmektir.