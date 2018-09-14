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Başkan Erdoğan: Seçimlere sırtını partiye dayayanlarla girmeyeceğiz

Teşkilatlara seçim çalışmalarına başlama çağrısı yapan Başkan Erdoğan, seçimlere sırtını partiye dayayan isimlerle değil, halkta karşılığı olan isimlerle gireceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 14:14..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 2019 yerel seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TEŞKİLATLARA "ÇALIŞMALARA BAŞLAYIN" ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: "Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde milletimizden 5 yıllık bir yetki aldık. Yerel seçimleri de kazanıp önümüzü gördüğümüzde orta ve uzun vadeli projelerimize daha sıkı çalışacağız. Teşkilatlarımızın zamanlarını mahalli seçimler için seferber etmeye başlamaları gerekiyor.

"SEÇİME HALKTA KARŞILIĞI OLAN İSİMLERLE GİRECEĞİZ"

Mahalli seçimlerden güçlenerek çıkmamız lazım. Bu bakımdan karşılığı olan güçlü isimlerle bu seçimlere gireceğiz. Yani sırtını partiye dayayarak değil, önce benim karşılığım nedir. Ardından da tabii ki partinin adıyla. Dürüst olacak, ehliyet ve liyakat sahibi olacak. Toplumun içinde sevilen isimler olacak. Ve bu isimlerle inşallah 2019 yerel seçimlerine gireceğiz."

Erdoğan: Seçimlere sırtını partiye dayayanlarla girmeyeceğiz VİDEO

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