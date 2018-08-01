Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen hain saldırıyla ilgili konuştu.

Erdoğan, "26 yaşındaki annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir. Tanımsa tanım, tabirse tabir. Her şey açık ve net.

Bunları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en büyük cevaptır. Rabbimden rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun diyorum.

Sivas'taki cenazeye Milli Savunma Bakanım ile birlikte katılacağım." dedi.

Başkan Erdoğan şehitler için başsağlığı diledi VİDEO