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Başkan Erdoğan Tahran zirvesi öncesi Ruhani ile bir arada

Başkan Erdoğan, Suriye'nin geleceğine ilişkin yapılan Tahran'daki toplantıya katılmak üzere İran'ın başkentine gitti. Erdoğan, Tahran'a indikten hemen sonra Ruhani ile görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 13:35..
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İran'ın başkenti Tahran'ın,ev sahipliğini yaptığı 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde liderler Suriye krizini masaya yatırıyor.

Başkan Erdoğan Tahran zirvesi öncesi Ruhani ile bir arada

BAŞKAN TAHRAN'DA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye meselesi için yapılacak "Üçlü Zirve"ye katılmak üzere, İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havaalanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Müdürü Sadık Abdullahi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin karşıladı.

Başkan Erdoğan Tahran zirvesi öncesi Ruhani ile bir arada

SAMİMİ KARŞILAMA

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç dakika önce Tahran'a iniş gerçekleştirirken Erdoğan Tahran'a gelişinin hemen ardından ayağının tozuyla Ruhani ile görüşmeye geçdi. Başkan Erdoğan Ruhani ile yapacağı görüşme öncesinde İranlı mevkidaşı tarafından samimi bir şekilde karşılandı.

Erdoğan Tahran zirvesi öncesi Ruhani ile bir arada VİDEO

Velencek Toplantı Salonu'nda Erdoğan'ı karşılayan Ruhani, kendisini Tahran'da görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ruhani, "Bugün 3 ülke olarak bölgesel sorunları çözmek üzere üçüncü zirve toplantımızı yapıyoruz. Bu görüşme, iki ülke meselelerini konuşmak ve müzakere etmek için de bir fırsattır. Tahran'a tekrar hoş geldiniz. Bu yolculuğunuzun iki ülke ve iki millet için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan Tahran zirvesi öncesi Ruhani ile bir arada

İKİLİ ZİRVE

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan üçlü zirve öncesinde bölge ilişkilerini konuşmak adına bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kısa süre önce Tahran' iniş yaparken, üçlü zirvede başta 'İdlib' olmak üzere, Suriye'deki gelişmelerle ülkede siyasi geçiş için atılması gereken adımları ele alacak. İdlib'in kaderini belirleyecek zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı yapacak.

Başkan Erdoğan Tahran zirvesi öncesi Ruhani ile bir arada

BAKANLAR DA BERABER

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyet eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan Tahran zirvesi öncesi Ruhani ile bir arada

Heyette dışişleri bakanlığının yetkilileri ile Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin de bulunuyor.

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