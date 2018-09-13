Başkan Erdoğan: Dışarıya işi olmayanın dövizle yolu kesişmemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada döviz kurundaki dalgalanmaya değinirken alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

"DIŞARIYA İŞİ OLMAYANIN DÖVİZLE YOLU KESİŞMEMELİ"

Örneğin esnafların bir kısmını yakından ilgilendiren dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Dün akşam imzaladım, hayata geçiyor." diyen Erdoğan, "İhracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Dışarıya işi olmayanın dövizle yolu kesişmemeli VİDEO

Erdoğan şöyle konuştu:

"DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMAYI ÖNLEMEYE YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR"

"Zor dönemler, zor kararlar vermeyi gerektirir. Cumhurbaşkanı olarak şahsımın koordinasyonunda ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere kurumlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak.

"DÖVİZLE KİRA KONUSU KÖKTEN ÇÖZÜLÜYOR"

Örneğin esnafların bir kısmını yakından ilgilendiren dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Dün akşam imzaladım, hayata geçiyor. İhracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir.

Geniş bir tasarruf tedbirini hayata geçiriyoruz. Kamuda kullanılan araçları sayı ve nitelik olarak sınırlandırıyoruz. Personel alımında dikkatli davranıyoruz. Emekli olan kadar kişiyi alabiliriz ama daha fazlasını almayacağız. İsraf ekonomisi değil, üretim ekonomisine geçiyoruz. Yatırımlar konusunda da çok önemli kararlar aldık. Elimizdeki kaynakları önceliği bitmeye en yakın projelere vererek kademe kademe kullanacağız."

Başkan Erdoğan'ın TESK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:

"ESNAF AHİ'DİR"

"Türkiye zorlu bir dönemden geçiyor; ekonomik tetikçilik saldırısı altındayız. Toplumun birliğe ihtiyacı olduğu her dönemde esnaf ve sanatkarlarımız devreye girmiştir.

Bizim geleneğimizde esnaf Ahi'dir. Kelime kökeni kardeşlik ve cömertlikten gelir. Tarihimizde Ahi demek kardeşliği esas alan kişi demektir.

"HER TÜRLÜ SALDIRIYA MARUZ KALDIK"

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiği şu dönemde sizlere önemli görevler düşüyor. Son 5 yıldır yaşadığımız hadiselerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Sokakları karıştırmaktan darbe teşebbüsüne, ekonomik tetikçiliğe kadar her türlü saldırıya maruz kaldık. Bunca hadiseye rağmen siyasi istikrararımız, sosyal bütünlüğümüz, ekonomimiz zarar görmedi. ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla anılmaya çalışılıyor.

"TÜRKİYE HER ZAMAN TERCİHİNİ DEMOKRASİDEN YANA KULLANDI"

Türkiye, geçmişte yaşadığı kimi darbelere rağmen her seferinde tercihini demokrasiden yana kullanmış bir ülkedir. En ileri standartlarda demokratik bir ülke olduğumuzu tavizsiz bir şekilde uyguladığımız serbest seçimlerde gösterdik. Son olarak 24 Haziran'da milletimiz hür iradesiyle seçim yapmıştır. Her kim bu seçimlerin üzerinde en küçük bir gölge olduğunu söylerse hem demokrasiye hem de Türkiye'ye ayıp ediyor demektir.

"TERCİHİMİZİ SERBEST PİYASA EKONOMİSİNDEN YANA KULLANDIK"

Cumhuriyetimizi kurduğumuzda dönemin şartları ve eğilimleri gereği önce devletçi ekonomiyi tercih ettik. Çok partili siyasi hayata adım atmamızın ardından karma ekonomiye geçtik. Özal ile birlikte de ülke olarak tercihimizi serbest piyasa ekonomisinden kullandık. AK Parti döneminde ülkemizi dünyaya açarak serbest piyasa ekonomisini güçlendirdik. Bu sayede ülkemizi büyütmek için ihtiyacımız olan yatırımları Türkiye'ye çekmeyi başardık. Ülkemizi 3.5 kat büyütürken satın alma paritesine göre dünyanın 13., milli gelire göre de 17. ekonomi haline getirdik. Türkiye’nin bugün de tercihi serbest ekonomiden yanadır. Serbest piyasa dışına çıkmadan problemleri çözme mücadelesini veriyoruz.

"ÜLKEMİZE YÖNELİK SALDIRILAR SERBEST PİYASAYLA İLGİLİ DEĞİL"

Son dönemde karşılaştığımız hadiselere baktığımızda ülkemize yönelik gizli açık saldırıların ne demokrasideki eksiklerle ne de serbest piyasa ile ilgili olmadığını görüyoruz. Finans ve üretim alanındaki yatırımlarda dolaşımdaki paralar belirli merkezlerde toplanmaya başladı. Yatırımlardaki daralmayı bu eğilimden dolayı anlayışla karşılayabiliriz.

Mesele demokrasi veya serbest piyasa ekonomisi olmadığına göre burada bir başka durumla karşı karşıyayız. Elbette bunları söylerken demokrasimizi daha ileriye taşımak, ekonomimizi geliştirmek için atmamız gerektiğini biliyoruz.

Zor dönemler, zor kararlar vermeyi gerektirir. Cumhurbaşkanı olarak şahsımın koordinasyonunda ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere kurumlarımızla gece gündüz çalışıyoruz.

Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere tüm hadiseleri serbest piyasa kuralları içinde çözme gayretindeyiz.

Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik yeni adımlarımız olacak. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz."