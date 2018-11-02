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Başkan Erdoğan, teşkilatlardan iyi adaylar istedi

Yerel seçimler öncesi sıkı çalışma talimatı veren Başkan Erdoğan, doğru adaylarla seçimin kazanılacağına inandığını söyledi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 08:05..
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Başkan Erdoğan, teşkilatlardan iyi adaylar istedi

Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor.

Siyasi partiler aday belirleme araştırmalarını sürdürürken, anket şirketleri de çalışmalarına başladı.

Yapılan ilk anketlere göre; adayların belirlenmemesine rağmen AK Parti önde.

Siyasette yenilgi yüzü görmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesinde de kendinden emin.

BAŞARININ ANAHTARI DOĞRU ADAY

Teşkilatların sıkı bir şekilde çalışmasını isteyen Başkan Erdoğan, "Biz en doğru adayla seçime girdikten sonra bunun karşılığını alacağımıza, başarılı olacağımıza eminim. Şu an önceliğimiz en doğru adayları bulmak" dedi.

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