Dövizdeki dalgalanma Türkiye ekonomisini olumsuz etkiliyor. Doların 5 liranın üzerine çıkmasının ardından Başkan Erdoğan Külliye'de gerçekleştirilen programda ekonomideki gidişatla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"HİÇ ENDİŞE ETMEYİN"

Başkan Erdoğan, "15 Temmuz ve sonrasındaki hadiselerin ekonomimizi de hedef aldığını görüyoruz. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Programımızı bütçe disiplininde taviz vermeden hazırladık. Kamu nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yürüterek ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz.

"MİLLİ DİRENİŞİNİZİ TÜM DÜNYAYA KARŞI ORTAYA KOYUN"

Milletime sesleniyorum; Yastık altından dolarlarınızı, eurolarınızı altınlarınızı çıkarın. Yerli milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun" dedi.

Başkan Erdoğan: Yastık altındaki altınları çıkarın VİDEO

