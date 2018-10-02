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Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

Türkiye'nin sıkıntılı dönemi yavaş yavaş geride bıraktığını belirten Erdoğan, Amerika ve AB ile sorunların çözüleceğine işaret etti.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 08:21..
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Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te düzenlenen özel oturumda önemli açıklamalar yaptı.

AVRUPA BİRLİĞİ VE AMERİKA

TBMM Başkanı'nın anonsuyla kürsüye gelen Başkan Erdoğan, Avrupa ile yaşanan sıkıntılı sürecin yavaş yavaş geride bırakıldığını söyledi.

Erdoğan, Amerika ile yaşanan meselelerin de çözülerek ilişkilerin geliştirileceğinin sinyalini verdi.

Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

TÜRKİYE'NİN YENİ DÖNEMİ

Başkan Erdoğan, "Avrupa ile yaşadığımız sıkıntılı süreci yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Amerika ile de aramızdaki meseleleri çözüp, yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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