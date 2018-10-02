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Malatya'da trafik kazası: 2 araç da hurdaya çıktı

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Şehit çocuğu Recep Tayyip Yiğit için sünnet töreni

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Başkentte iki otomobil şarampole devrildi

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1 Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi Türkiye'nin sıkıntılı dönemi yavaş yavaş geride bıraktığını belirten Erdoğan, Amerika ve AB ile sorunların çözüleceğine işaret etti.

2 Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı Vergi dairelerinde oluşan yoğunlukların ardından, ilk ödemeler için 15 günlük ek süre tanıdı.

3 Endonezya'da bir deprem daha Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 Eşine böbreğini verdi 4 çocuk annesi Mukadder Polat, eşi için bir böbreğini feda etti.

5 Demir-çelik ithalatına korunma önlemi 200 gün süreyle demir-çelik ithalatına yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.

6 Mucize bitkinin hasadı başladı Safranbolu'yla özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılıyor.