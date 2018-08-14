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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Türk ekonomisine saldırı düzenleyen ABD'ye karşı Başkan Erdoğan'dan çok önemli bir hamle geldi.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 12:45..
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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen"İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda ABD ile yaşanan krizle ilgili olarak çok önemli bir açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot VİDEO

"DIŞARIYA PARA VERİP YAPTIRDIĞIMIZ ŞEYLERİ BİZ YAPACAĞIZ"

Erdoğan konuşmasında, "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemizde Vestel var, Venüs var. Biz bunları uygulacağız. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir." dedi.

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

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