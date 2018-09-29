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Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

Onuruna verilen yemekte konuşan Başkan Erdoğan, Türklerin ve Almanların birbirlerine olan sevgilerine dikkat çekti.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 11:40..
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Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in, onuruna verdiği yemekte konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan'ın Almanca konuşması İZLE

"TÜRKLERİN VE ALMANLARIN BİRBİRİNE OLAN SEVGİLERİ HİÇBİR ZAMAN SARSILMAYACAK"

Başkan Erdoğan, Türk- Alman dostluğuna dikkat çektiği konuşmasını Alman devlet adamı Bismarck'ın ünlü sözünü hem Türkçe, hem de Almanca okuyarak bitirdi: ''Türklerin ve Almanların birbirilerine sevgileri hiç bir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür. (Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird)." Başkan Erdoğan'ın bu jesti salonda büyük alkış aldı.

Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

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