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Başkan Erdoğan'dan Endonezya'ya yardım mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tsunami ve depremle sarsılan Endonezya için yardım teklifinde bulundu.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 15:56..
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Başkan Erdoğan'dan Endonezya'ya yardım mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da yaşanan tsunami ve deprem felaketiyle ilgili twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan, yayınladığı başsağlığı mesajında "Türkiye her türlü yardıma hazırdır" dedi.

"TÜRKİYE YARALARIN SARILMASI İÇİN HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRDIR"

"Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun. Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır."

Başkan Erdoğan'dan Endonezya'ya yardım mesajı

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