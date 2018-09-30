Başkan Erdoğan'dan Endonezya'ya yardım mesajı

Çorum'daki bir düğünde gelin ve damat, takılan takılar nedeniyle aileler arasında çıkan tartışma sonrasında, düğün günü ayrılık kararı aldı.

Endonezya'da meydana gelen depremin merkez üssü olan Palu'da görev yapan 21 yaşındaki Anthonius Gunawan Agung'un son uçak iniş yapana kadar can verme pahasına kuleyi terk etmedi.

İngiliz basını Manchester City'nin devre arası transfer döneminde Kylian Mbappe için PSG'ye 225 milyon euro teklifte bulunacak.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın bazı kırsal mahallerinde hafif şekilde hissedildi.

1 Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu Acun Ilıcalı ile evliliği konusunda birçok kişinin tepkisini alırken, aynı zamanda sosyal medyada popülerliğiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, yeni açtığı kafeyle ilgili yaşadığı bir olayı anlattı.

2 'İsrail ile İran asla savaşmaz' Akademisyen ve ekonomist Ramazan Kurtoğlu, İsrail ile İran arasındaki düşmanlığın tamamen yüzeysel olduğunu savundu.

3 Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı Oyuncu Burak Özçivit komşularla ettiği otopark kavgası nedeniyle çareyi otomobillerini satmakta buldu.

4 Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor Şarkıcı Simge’nin menajeri, sosyal medya hesabından Simge’nin yeni klibini paylaşarak "Aç koynunu geliyorum" yazan Mustafa Sandal’ı prim yapmakla suçladı.

5 Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek Suudi Arabistan ülkeye daha fazla turist çekebilmek için Kızıldeniz'in kuzeybatı sahillerinde dev bir sağlık ve turizm projesi başlattı. Lüks turiz merkezi için Arap Rivierası inşa edilecek.

6 Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi Resmi temaslar kapsamında Almanya'da bulunan Başkan Erdoğan Avrupa basınının yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldı.