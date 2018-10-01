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Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'dan, Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesiyle ilgili değerlendirme geldi: Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 11:01..
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Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Türkiye'nin de aday olduğu yarışta Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024, Almanya'ya verilmişti.

Aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilere konuşan Başkan Erdoğan'a bu konu soruldu.

Erdoğan'ın yorumu şöyle oldu:

"ÇOK DA ÖNEMSEMEDİM"

"Açık konuşayım, çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun.

"MASRAFTAN KURTULMUŞ OLDUK"

Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk."

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