Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Otel'de düzenlenen TESK Genel Kurulu'na katıldı. Burada faiz konusunda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırımını eleştirdi.

"YÜZDE 50'LERE KADAR VARAN FAİZ UYGULAMASI VAR"

Faiz konusundaki hassasiyetinin değişmediğini, bu konuda değişen bir şeyin olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız ya, o kendi kararını kendisi alır, o ayrı. Ama bunun dışında özel sektöre ait bankalar var. Bu bankalar neye göre hareket ediyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı karara bakıyor. Onlar da bu karar göre bakıyorsunuz, 50'lere kadar varan faiz uygulaması var.

Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması ViDEO



"REEL SEKTÖRDEKİ NEYE GÖRE YATIRIM YAPACAK"

Şimdi ben esnaf kardeşlerime soruyorum; Reel sektördeki yatırımcı yatırımlarını neye göre yapacak? Veya yeni bir yatırım yapabilir mi? Mevcut yatırımlarını geliştirebilir mi? Zaten özel sektör bankalarının birçoğu kolay kolay bunlara kredi musluklarını da açmıyor.

"ESRAR, EROİN TÜCCARLARINDA OLUR"

İçinizde yüzde 50 kârla kazanan çalışan var mı? Bu ancak esrar, eroin tüccarlarında olur yahu. Bu gerçek ortada." dedi.