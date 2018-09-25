Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurul konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 73. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları;

"BM Güvenlik Konseyi sadece veto edip zulme seyirci kalan bir yapıya dönüştü.

Tüm dünya arkasını dönse de biz mazlum Filistinlilerin yanında kalmaya devam edeceğiz.

"ZALİM ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEYENDİR"

Böyle önemli bir yapının sürekli başarısızlıklarla anılmasına gönlümüz razı gelmiyor. BM'de kapsamlı bir reforma gidilmeli. BM vasıtasıyla yapılabilecek çok önemli işler var. Dünyanın düzenini sağlayacak olan adalettir.

Afrika'da doğan bir çocuğun ölme ihtimali bu kentte doğana oranla 9 kat daha fazlaysa, burada bir sorun var demektir. Zalim üzerine düşen görevleri yerine getirmeyendir. BM'yi zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmek istiyorsak üstümüze düşeni yapmalıyız.





"4 MİLYONDAN FAZLA SIĞINMACIYI TÜRKİYE MİSAFİR EDİYOR"

Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıyı misafir ediyor. Harcadığımız miktar 32 milyar doları buldu. Suriyeli sığınmacılar için dışarıdan aldığımız miktar 600 milyon dolar. AB'den fiilen verilen tutarsa 1,7 milyar euro. Sığınmacılar için daha esnek şartalarda daha fazla destek verilmesini bekliyoruz.

"SURİYE'NİN YENİDEN HUZURLU BİR HALİNE GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Suriye'nin yeniden huzurlu bir yer haline gelmesi için çalışıyoruz. 4 bin kilometrekarelik alanı YPG/PYD'den temizleyerek Suriyeliler için güvenli bir hale getirdik. Terör örgütünün binlerce kargo uçağı silahla donatanlar mutlaka ileride bunun acısını çekecek.

Erdoğan: Terör örgütünü silahla donatanlar acısını çekecek VİDEO

"TÜM ÜLKELERİ FETÖ'YE KARŞI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Ülkemize darbe girişimine kalkışan terör örgütüdür. FETÖ elebaşı ABD'den dünyaya terör ihraç ediyor. FETÖ üyelerinin bize hala vermemekte ısrar ediyorlar. Tehlikenin farkına varmayanlar bunun bedelini ağır ödeyecek.





Canım yandığı için iyi biliyorum. Tüm ülkeleri FETÖ'ye karşı harekete geçmeye çağırıyorum.

Ticari anlaşmaların keyfi şekilde iptal edilmesine, yaptırımların silah olarak kullanılmasına sessiz kalamayız. Ekonomik kaosun üzerinden gelebileceğimize inanıyoruz.

Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda FETÖ uyarısı VİDEO