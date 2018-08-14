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Başkan Erdoğan'ın iPhone boykot çağrısı ses getirdi

ABD'nin dolar hamlesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple'ın amiral gemisi iPhone karşı yaptığı boykot çağrısı Amerikan basınında yankı buldu.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 19:35..
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FETÖ ve PKK ile ilişkili ABD'li Papaz Andrew Brunson'ın ev hapsinde tutulması bahane edilerek Amerika'nın dolar üzerinen Türkiye'ye saldırmasına karşı hamleler de geldi.

ERDOĞAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı programda ABD'li Apple'ın amiral gemisi iPhone'a karşı boykot çağrısı yapmış ve "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemizde Vestel var, Venüs var. Biz bunları uygulacağız. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir." diye seslenmişti.

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot VİDEO

ABD BASININDA YER BULDU

Başkan'ın bu çağrısı Amerikan basınında da ses getirdi. ABD'nin en önemli basın kuruluşlarından The New York Times bu çağrıyı haberleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın iPhone boykot çağrısı ses getirdi

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot haberi
Başkan Erdoğan'ın iPhone boykot çağrısı ses getirdi


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