Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.

Gençlerin karşıladığı Erdoğan'ın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu pilot üniforması giydiği görüldü.

Burada bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, gençlere teknolojik gelişmenin önemini anlattı.

3 İSİMDEN ÖRNEK VERDİ

Türkiye'nin sürekli engellemelerle karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan; Vecihi Hürkuş, Nuri Kıllıgil ve Nuri Demirağ'ı örnek gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar:

"BAĞIMSIZLIĞIN İLK ŞARTI TEKNOLOJİ İHRAÇ ETMEKTİR"

"TEKNOFEST'in ülkemize ve özellikle gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır.

"HAYAL ETMEYİ BIRAKTIĞIMIZDA GERİLEMEYE BAŞLADIK"

Sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece özgürlüğümüzü garanti atına alamayız. Her yenilik gibi teknolojideki ilk aşama da hayal edebilmektir. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak o zaman gerilemeye başladık. Milli teknoloji hamlemizin ve bu anlamda TEKNOFEST'in bir sıçrama olmasını temenni ediyorum.

Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST konuşması VİDEO

"HAYRANLIK DUYDUĞUMUZ ETKİNLİKLER ÜLKEMİZDE DÜZENLENİYOR"

TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara 5 binden fazla takımın katılması başlı başına bir iftihar meselesidir. Yıllardır hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik artık ülkemizde düzenleniyor.

"DİJİTAL GÜVENLİĞİNİZ YOKSA ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ SAĞLAYAMAZSINIZ"

Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişti. Fiziki güvenliği siber güvenlik, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendinizi kandırırsınız. Dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın, gerçek amanda özgürlüğünüzü sağlayamazsınız. Bizim ecdadımız yıllardır kendi döneminin teknolojisine öncülük etmiş ne yazık ki daha sonra liderliği elinden kaçırmıştır.

"600 AYRI MİLLİ SAVUNMA PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR"

Milli savunma ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke konumuna geldik. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık, ihracat yapar hale de geldik. Şu an 600 adet ayrı milli savunma projesi yürütülüyor. Bu noktaya gelmemiş olmasaydık, yurt içinde ve dışında yürüttüğümüz operasyonlarda çok büyük zorluklar yaşıyor olurduk.

NURİ DEMİRAĞ'IN UÇAK FABRİKASI

1925’te Haliç’te yerli sermayeyle gerçekten önemli bir savunma sanayi fabrikası kurulmuştur. İkinci Dünya savaşı yılları sırasında bu çabalar hız kazanmıştır. İngiltere ve ABD’nin askeri yardımları bahane edilerek bu fabrika atıl hale getirilmiştir. Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasının dışarıya ihracat yapmasına bile fırsat verilmemiştir.

VECİHİ HÜRKUŞ'UN ÇIRPINIŞLARI

Vecihi Hürkuş’un çırpınışları sabote edilmiştir. Hele bir de Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa’nın hikayesi var ki tam bir ibret vesikasıdır. Kafkas İslam Ordusu’nun dağıtılmasından sonra uzun yıllar yurt dışında yaşamak zorunda kalan Nuri Paşa, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dönmüştür. 1949’da bu fabrika aralarında Nuri Paşa’nın olduğu pek çok kişiyle birlikte şüpheli şekilde havaya uçmuştur. Ölenlerin cesetlerine dahi ulaşılamamıştır.

NURİ KILLIGİL'İN AKIBETİ

Bunlar bize dost, stratejik ortak görünenler. İma yoluyla Nuri Demirağ’ların, Nuri Killigil'lerin akibeti ile tehdit edildiğimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Allah’ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla dirayetle takip ettik, ediyoruz."

