Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ü Anma Programında CHP'li Öztürk Yılmaz'ın fitilini ateşlediği Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili "Bugün hala Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulması milletin değerlerine dönük husumetin ifadesidir." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKÇE EZANIN SAVUNULMASI O DÖNEME ÖZLEMDİR"

"Türk milleti darbelere, cuntalara ve vesayet güçlerinin oyunlarına rağmen iradesine sahip çıkmıştır. Bugün tek parti döneminin zulümlerinden biri olan Türkçe ezanın bugün kamuoyu önünde savunulması o döneme özlemdir.

Ezanın Arapça olması evrensel olduğunun ifadesidir. Nereye gidersen git, Allah-u Ekber dendiği zaman ezan okunduğunu anlarsın. Bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmaktır."

Başkan Erdoğan'ın Türkçe ezan çıkışı VİDEO