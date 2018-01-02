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Vladimir Putin'e Müslüman rakip

Gelecek yılki seçimlerde aday olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rakip adaylar listesine Dağıstan baş müftüsünün danışmanı Müslüman Ayna Gamzatova, başkanlığa aday oldu.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 14:33..
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Müslüman gazeteci, Dağıstan baş müftüsünün eşi ve halkla ilişkiler danışmanı Ayna Gamzatova, Rusya’da Mart 2018’degerçekleştirilecek seçimlere aday oldu. Gamzatova, dün Rusya Merkez Seçim Komitesi’ne başvuru belgelerini sundu. 46 yaşındaki Gamzatova, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki bir girişimci grubu tarafından aday gösterildi ve seçimlerde bağımsız olarak yarışacak.

İLK MÜSLÜMAN ADAY

Rusya’nın ilk kadın Müslüman başkan adayı olarak dikkat çeken Gamzatova, henüz seçim programı hakkında bir bilgi vermedi. Ancak şimdiden Rusya’daki Müslümanlar ve Al Jazeera’nın da aralarında bulunduğu Almanya, İran, Endonezya, Bosna Hersek ve başka ülkelerden basın kuruluşlarının desteğini topladı.

RUSYA'NIN KADIN ADAYLARI

Daha önce Rus sosyetesinin ünlü ismi ve St. Petersburg’un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak’ın kızı Kseniya Sobçak ile gazeteci ve insan hakları aktivisti Yekaterina Gordon seçimlere aday olacağını duyurmuştu. Müslüman gazeteci Ayna Gamzatova üçüncü kadın aday olmuş oldu.

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