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Basra'da göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu yaktı

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, İran’ın Basra Başkonsolosluğu'nu basarak, ateşe verdi.

AA | 07.09.2018 - 21:10..
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Basra'da göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu yaktı

Yerek kaynaklardan alınan bilgiye göre Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında, bir grup İran’ın Basra Başkonsolosluğunu bastı.

ATEŞE VERDİLER

Konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi. Basra’daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

SINIR KAPISI KAPATILDI

İran, göstericiler tarafından Basra’daki Başkonsolosluğunun yakılmasının ardından Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı

Basra'da göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu yaktı VİDEO

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