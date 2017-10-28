Batan Air Berlin son uçuşlarını gerçekleştirdi

Air Berlin'in Münih'ten kalkan son uçağı ise gece yarısına doğru Berlin Tegel havaalanına indi. Son uçakların kalktığı ve indiği havaalanları ilginç görüntülere sahne oldu.

UÇAKLARI İTFAİYELER SULADI

Köln/Bonn Havaalanından saat 21.30 'da havalanacak son uçağa itfaiyeler tarafından su fışkırtılırken yüzlerce havaalanı çalışanı bu tarihi ana tanıklık etmek için meydanda toplandı. Uçağın içinde ise yolculara kalp şeklinde çikolatalar dağıtıldı.

8 BİN ÇALIŞAN BOŞTA KALDI

Faaliyette olduğu 39 yılda milyonlarca yolcu taşıyan Air Berlin'in 8 bin çalışanının durumu ise belirsizliğini koruyor. İşsiz kalan Air Berlin çalışanlarının yüzde 70-80'inin diğer havayolu şirketlerinde istihdam edilmesi bekleniyor.

AİR BERLİN UÇAKLARINI LUFTHANSA ALACAK

Air Berlin'e ait 144 uçaktan 81'ini alacak olan Lufthansa ile kardeş şirketi Eurowings'in 3 bin kişiyi işe alacağı tahmin ediliyor. Condor ve Easyjet havayolları da Air Berlin'e ait uçakların 25'ini almak istiyor ama şu ana kadar anlaşma sağlanamadı.

780 MİLYON ZARAR

İflasıyla sektörde ciddi sıkıntı yaratan Air Berlin, 2008 yılından beri zarar ediyordu. Air Berlin, 2016 yılında 780 milyon dolar zarar bildirmişti.