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Bateride sanal gerçeklik: Freedrum VİDEO

Philip Robertson, icat ettiği "Freedrum" isimli son teknoloji davul setiyle dilediği her yerde müzik yapabiliyor.

16.02.2017 - 04:40
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Bateride sanal gerçeklik: Freedrum VİDEO

Malmö‘de tasarlanan sanal gerçeklik ürünü bateri seti ile bir akıllı cep telefonu aplikasyonu yardımıyla bagetlere ses geliyor ve müzisyenin tüm vuruşları hayata geçiyor.

Teknoloji klasik bateriyle rekabet etmiyor ancak müzikseverlere her an her yerde taşınması kolay müzik ziyafeti sunmak ve egzersiz yapmak için bire bir.

Bateride sanal gerçeklik: Freedrum VİDEO

Proje lideri Philip Robertson teknolojiyi şu sözlerle tanımladı:

“Sensörler bagetlerle yapılan her vuruşu tanımlıyor ve ona göre ses veriyor. Davulun neresine bagetle vurulduğunu tespit ederek çalanın vuruş gücüne göre tınılarını ayarlıyor.”

Freedrum projesi kapsamında çalışmalar 2015 yılı Ağustos ayında başladı ve 2016 Aralık’ta internetten toplanılan bağışlarla tamamlandı.

Bateride sanal gerçeklik: Freedrum VİDEO

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