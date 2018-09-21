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Batı'dan yeni ekonomik saldırı girişimi

Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) iş ve ekonomi düyasına güven sağladı. Bu durumu aksine çevirmeye çalışan Batı iktisadı, Fitch ve OECD üzerinden Türk ekonomisini karalıyor.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 11:10..
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Batı'dan yeni ekonomik saldırı girişimi

Türkiye'nin ekonomideki atılımları devam ediyor.

İçinde bulunulan zorlu koşullara karşın sağlam adımlar atan Türk ekonomisine karşı açık bir saldırı başlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) iş dünyasına umut aşılarken uluslararası ekonomi platformları Türkiye'nin ekonomik şartlarını kaotik olarak göstermeye çalıştı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), OECD Türkiye'nin 2018 ve 2019 yılları için büyüme tahminlerini düşürdü.

Kuruluş, küresel ekonominin, gelişen piyasaların keskin bir şekilde kötüleşmesi ve ticaret gerilimlerinin yoğunlaşması ile birlikte "yüksek belirsizlik"le karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Batı'dan yeni ekonomik saldırı girişimi

YÜKSEK BÜYÜMEYE RAĞMEN

Türkiye OECD verilerine göre büyüme hızında zirvede. Yakalan ivmeye karşılık OECD kendi yayınladığı rakamları bile yalanlar nitelikte açıklamalar yapıyor.

Bu olumsuz analiz, Paris merkezli OECD'yi bu ve gelecek yıl için küresel büyüme tahminlerini aşağı çekmeye yöneltti ve Türkiye, Arjantin, Güney Afrika ve Brezilya için tahminlerde keskin düşüşlere gidildi.

Batı'dan yeni ekonomik saldırı girişimi

TL İLE KİRALAMA FİTCH'İ RAHATSIZ ETTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de yerleşik kişilerin aralarındaki kiralama kontratlarını döviz cinsinden yapmasını önleyen düzenleme nedeniyle bankaların yurtdışından fonlama temin ettiği DPR seküritizasyonlarda ödeme akışı hacminin azalacağını belirtti.

Batı'dan yeni ekonomik saldırı girişimi

Raporda, “İhracat gelirlerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi düzenlemesinin (ödeme akışı hacminde) telafi edici etkisi olabilir. Fitch, yeni bir düzenleme değişikliği olmaması halinde, Türk DPR notları için ana hassasiyet, bunları kuran Türk bankalarının yerel para cinsinden kredi notlarında potansiyel değişikliklerdir” denildi.

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