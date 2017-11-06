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Batının iki yüzlülüğünü yüzlerine vuran Türk

Türk yazar Tuğrul Selmanoğlu, Türkiye'deki terörle mücadeleyi eleştiren batılı konuşmacılara yanıt verdi.

06.11.2017 - 11:12
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Batının iki yüzlülüğünü yüzlerine vuran Türk

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Almanya'nın başkenti Berlin'deki The General Assembly'de konuşma yapan Türk yazar Tuğrul Selmanoğlu, batıdaki insan hakkı ihlallerini ve halen süren soykırımları görmezden gelerek Türkiye'deki terörle mücadeleyi, demokrasiyi eleştiren ve soykırım iddialarını sürdüren batılı konuşmacıları sert sözlerle eleştirdi.

Selmanoğlu, dünya genelinde batılı ülkelerin yaptıklarını tek tek sayınca konuşmacılar suspus oldu. Seyirciler arasından laf atmaya kalkan provokatörlere ise verilerle yanıt verdi.

Batının iki yüzlülüğünü yüzlerine vuran Türk VİDEO

"Bu nasıl bir demokrasi? Yoksa Amerika'nın Irak'a getirdiği türden bir demokrasi mi? 1,5 milyon insanın canına kıyan türden bir demokrasi mi? Siz demokratsınız biz değiliz öyle mi?

Srebrenitsa'da 5.000 masum insanın katlinden sorumlu ve her geçen gün güçlenen ırkçı bir lidere sahip Hollanda demokratik, biz değiliz öyle mi?

Sizin Ortadoğu'da tek demokrasi olarak gördüğünüz İsrail'in Gazze'deki Müslümanlara bomba olarak yağdırdığı demokrasiden mi bahsediyorsunuz? İsrail demokratik biz değiliz öyle mi?

Sizin bahsettiğiniz türden demokrasiyi biz çoktan geride bıraktık.

Sizin "demokratik değil" dediğiniz Türkiye son yıllarda AB devletlerinin tamamından daha fazla insani yardım yapmıştır. Sizin demokratik değil dediğiniz Türkiye 4 milyon mülteciye vatan oldu. Bu AB'nin tamamının 5 katı.

Sadece konuşmuş olmak için konuşmayın. Demokrasiden değil anladığınız şeylerden bahsedin."

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