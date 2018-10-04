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Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

Kalleşler silahla Mehmetçik'in karşısına çıkıp savaşamadıkları için asfaltların altına bomba döşeyip patlatıyor.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 10:57..
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Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği EYP'li saldırıda 7 askerimiz şehit oldu. 2 askerimiz ise yaralı.

Doğu illerimize birçok alanda üst düzey hizmet götürme amacında olan kayyuma ait belediyeler bu sabahın erken saatlerinde yine iş başındaydı.

KÖYE YOL GÖTÜRME ÇALIŞMASIYDI

Çocuklar okula gitsin, hastalar hastanelere yetiştirilebilsin diye en hızlı şekilde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarında askerlerimiz de belediye çalışanlarını korumak için nöbet tutuyordu.

YOLA BOMBA DÖŞEDİLER

Kobra askeri aracımızın geçişi sırasında asfaltın altına döşenen kablo düzenekli el yapımı tuzaklayıcıyı patlatan hainler 7 askerimizi şehit etti.

Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

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