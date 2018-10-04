Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

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Chaplin ve Einstein yan yana: Şaşıracağın fotoğraflar

Bu tarihi fotoğraflar göz açıp kapayıncaya kadar yok oldu. Neyse ki birileri, akıllı telefonlardan önce bile o günlere şahit olabilmemiz için deklanşöre basmış ve bu şaşırtıcı kareleri çekmişti.