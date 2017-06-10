Batman'daki saldırının görüntüleri yayınlandı

Batman'da müzik öğretmeni 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
ARACA ATEŞ AÇTI
Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun aktardığı bilgilere göre, görüntülerde yolun ortasında durdurduğu taksiden silahla inen terörist, yanından geçen ve AK Partili Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın içinde bulunmadığı, yeğeni avukat Muhammet Işık'ın kullandığı beyaz renkli araca ateş açarken görülüyor.
TAKSİYE BİNEREK KAÇTI
Aracın peşinden koşarak ateş açmayı sürdüren terörist koşarak geri dönüp taksiye binip kaçıyor.
Teröristin hedefindeki araçta bulunanlar yara almadan kurtulurken, görüntülere yansımayan arka tarafındaki araçta yer alan öğretmn Şenay Aybüke Yalçın şehit oldu.