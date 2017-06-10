Batman'daki saldırının görüntüleri yayınlandı

AB’nin Türkiye’yle ilişkileri konusunda taviz verdiği için eleştirilen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker açıklama yaptı.

Mafyayla bağlantısı olduğu ortaya çıkan Tanju Çolak'ın gözaltına alındığı ve Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, torunlarıyla zaman geçiremediğini itiraf etti.

Görüntülerde teröristin, aracın peşinden koşarak ateş açmayı sürdürdüğü ve koşarak geri dönüp taksiye binip kaçtığı görülüyor.

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Andorra 12 yıl sonra kazandı - İZLE

Son olarak 2004 yılında Makedonya'yı 1-0 mağlup eden Andorra, dün akşam Macaristan'ı mağlup ederek tam 12 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı