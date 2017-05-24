Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nde katıldığı toplantıda, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine değindi.

"KAZANIRIZ, KAZANAMAYIZ O AYRI BİR İŞ"

Adaylık konusunda kafasındaki modeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattığını söyleyen Baykal, "Genel başkanımıza söyledim. 'Siz adaysanız bütün gücümüzle arkanızdayız. Çünkü sizin aday olma hakkınız var. 7 yıldır buradasınız, seçimlere girdiniz. Kazanırız, kazanmayız ayrı bir iş. Ama bunu söyleme hukuku var. Aday olacaksan ol bitti, aday olmayacaksan oradan buradan birisini seçelim o arkadaşa verelim görevi, hepimiz el ele verelim. Benim kafamdaki model bu." şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRİLER YAPILIYOR..."

Kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu işaret etmesi üzerine eleştirilerin de olduğunu belirten Baykal, “Eleştiriler yapılıyor, 'Biz tarafsız Cumhurbaşkanı diyoruz, sen partili genel başkanı diyorsun' diye. Evet, seçimi kazanıncaya kadar, seçimi kazanmak için partili olması lazım. Partili olmazsa seçimi kazanamazsa. Partiye hükmedemezse seçimi kazanamaz. Seçimi kazandığı anda daha yemin etmeden YSK kararı açıkladığı anda istifa edecek ve istifa ettiğini de sürecin başında ilan edecek." dedi.