BBC/CNN Taksim'de canlı yayın araçlarını hazırladı

Türkiye, geride bıraktığımız tarihi referandumun ardından bugün de 'şaibe var mı yok mu' tartışmalarıyla meşgul ediliyor.

Yıllardır iktidar olamayanlar, aldıkları tüm yurtiçi yurtdışı desteğe rağmen başarılı olamayınca bu kez YSK'yı suçluyor, "seçimler şaibeli" diyor.

İKİNCİ GEZİ KALKIŞMASI TASARLIYORLAR

Evet ve Hayır sonuçlarının birbirine yakın olması nedeniyle şaibe bahanesi üretenler iki gündür ikinci gezi kalkışması planlayanların ekmeğine yağ sürüyor.

KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ'TA YÜRÜYÜŞLER OLDU, AMAÇ TAKSİM

Kadıköy ve Beşiktaş gibi semtlerdeki küçük gruplar, seçim sonuçlarını protesto ediyor ancak asıl hedef Taksim. Çünkü Taksim'e çıkar ve orada fazlasıyla bir kalabalık oluşturabilirlerse polisle çatışacaklar ve bu çatışmalar uluslararası basın yoluyla dünya kamuoyuna gösterilcek. Yani seçim sonuçları uluslararası arenada 'tartışmalı' hale gelecek, özetle amaç bu.

CANLI YAYIN ARAÇLARIYLA HAZIR BEKLİYORLAR

BBC/CNN gibi dünyaca ünlü TV kanalları, kiraladıkları canlı yayın araçlarıyla Taksim'e konuşlanmış durumda ancak şu ana kadar Taksim'de eylem tasarlayan bir grup yok. Hayırcıların büyük bölümü, en azından şimdilik kalkışma planlayanların oyununa gelmedi.

BÜYÜKŞEHİR TAKSİM'E KALDIRIM TAŞI YIĞMIŞ

Taksim'de BBC ve CNN'in canlı yayın araçlarının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi'nin de kamyonlarla yığdığı kaldırım taşları dikkat çekiyor. Olası bir protestoda, bu taşların anında polise atılacağını, bu taşları oraya getiren belediye düşünemiyor mu?