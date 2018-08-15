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BDDK'dan yeni swap hamlesi

Swap işlemleri bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyecek.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 09:55..
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BDDK'dan yeni swap hamlesi

sad

Geçtiğimiz Pazartesi günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurmuştu.

Az önce alınan kararla BDDK bu seviyeyi yüzde 25'e çektiğini duyurdu.

"BANKALAR YASAL ÖZKAYNAKLARININ YÜZDE 25'İNİ GEÇEMEYECEK"

Konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı; "Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi)işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının % 25’ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."

DOLAR DÜŞTÜ

Kararın açıklanmasının ardından dolarda düşüş başladı. Güne 6.45 seviyelerinde başlayan dolar, kararın ardından 6.18'e kadar düştü.

BDDK'dan yeni swap hamlesi

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