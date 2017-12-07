Bedelli askerlik düzenlemesi yok

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme programı devam etti.

Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün Ak Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre toplantıda milletvekillerinin gündeme ilişkin soruları da Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve grup başkanvekillerince yanıtlandı.

"BÖYLE BİR ORTAMDA MÜMKÜN DEĞİL"

Milletvekillerinin kendilerine yoğun şekilde iletilen, “bedelli askerlik” talebini gündeme getirmeleri üzerine Bozdağ, “Böyle bir ortamda, operasyonlar sürerken bedelli askerlik mümkün değil, kesinlikle olmaz.” ifadesini kullandığı bildirildi.

"ELİNDEKİNİ AVUCUNDAKİNİ SATAR, ASKERE GİTMEZ"

Toplantıda konuyla ilgili vekillerin de ağırlıklı olarak, “Bu ortamda bedelli düzenlemesi yaparsak, millet gerekirse elindekini avucundaki satar çocuğunu askere göndermemek için. Askere alacak bir adam dahi bulamayız.” değerlendirmesinde bulundukları öğrenildi.