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Bedelli askerlik görüşmeleri başlıyor

Binlerce genç, bedelli askerlik düzenlemesinden 25 gün kışla şartının kaldırılmasını bekliyor.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 07:43..
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Bedelli askerlik görüşmeleri başlıyor

BAHÇELİ: KIŞLA ŞARTI KALKSIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır. Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'nin bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koymasından sonra gözler Meclis'e çevrildi.

MECLİS'İN BEDELLİ MESAİSİ

Bedelli askerlikle ilgili düzenleme bugün Meclis'te görüşülecek.

Düzenlemeden yararlanmayı bekleyen yaklaşık 500 bin genç, 25 gün kışla eğitimi şartının kaldırılmasını bekliyor.

SON SÖZ ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği talimat ile bu şartın kaldırılabileceği kulislerde konuşulmaya başladı.

3 ŞART

Bedelli askerlik için yapılan düzenlemede 3 şart belirtilmişti: 25 yaş, 15 bin TL, 25 gün kışla eğitimi

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